CAPODRISE – Spavento, ieri pomeriggio, al Parco Rodari di Capodrise dove un bambino di soli 4 anni è stato investito da una bicicletta. In sella alle due ruote un 13enne che violando il divieto di accesso nell’area verde si è trovato di fronte il bambino investendolo. Il piccolo è stato portato in ospedale per i dovuti esami del caso a termine dei quali è stato dimesso.