BIMBO FERITO AL CENTRO COMMERCIALE. Taglio alla testa mentre giocava nella vasca delle palline, il papà attacca il Jambo: “Nessun soccorso”

TRENTOLA DUCENTA – Un momento di gioco si è trasformato in un’esperienza traumatica per un bambino e la sua famiglia in un centro commerciale della provincia di Caserta, . Il piccolo, impegnato nel divertimento nella zona con le palline, ha subito un taglio alla fronte che ha richiesto il pronto intervento medico. Trasportato all’ospedale di Aversa, il bambino ha ricevuto diversi punti di sutura ed è rimasto in osservazione per sei ore.

Il padre ha espresso forte indignazione per la mancanza di assistenza immediata: “Nessuno del personale è intervenuto per prestare soccorso, nonostante l’evidente emergenza. È inconcepibile che in un’area dedicata ai bambini non sia garantita la presenza di personale formato per il primo soccorso”.

Dopo l’incidente, la famiglia si è recata presso la stazione dei Carabinieri di Trentola Ducenta per segnalare l’accaduto. Le forze dell’ordine hanno consigliato di formalizzare una denuncia dettagliata attraverso un legale, per permettere l’avvio di indagini approfondite.

