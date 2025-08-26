Blitz dei Nas, chiusi tre food truck: 60 chili di carne e 300 bottiglie di vino di origine incerta, scatta il sequestro

Alla luce delle irregolarità riscontrate, le autorità hanno disposto la chiusura immediata delle attività e comminato ai gestori sanzioni amministrative di circa 1.500 euro ciascuno.

VALLE DI MADDALONI – Maxi operazione di controllo nel settore della ristorazione nell’area di Valle di Maddaloni e nella Valle di Suessola, dove i veterinari dell’ASL di Caserta, in collaborazione con i carabinieri del NAS, hanno passato al setaccio diverse attività.

Le verifiche si sono concentrate in particolare su alcuni food truck che, secondo la normativa, avrebbero dovuto operare come strutture itineranti, cambiando regolarmente posizione. In realtà, i mezzi erano stati trasformati dai titolari in veri e propri ristoranti stabili, dotati di tavoli, sedie e panche.

Durante i controlli sono stati sequestrati alimenti e bevande senza tracciabilità: oltre 60 kg di alimenti privi di etichettatura e indicazioni sulla provenienza; e circa 300 bottiglie di vino di origine incerta.