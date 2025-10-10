Blitz dei Nas in una struttura per persone con disagi psichici: scatta la chiusura

La struttura è stata chiusa poichè abusiva

CASTEL VOLTURNO – Il sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino dopo l’accertamento effettuato nella sede della struttura socio-assistenziale per disabili psichici ‘Orizzonti Verdi’ in via Potenza 5, dai carabinieri Nas di Caserta ne ha disposto la chiusura

I militari a seguito di ispezione presso la struttura gestita da Natale Moscato in qualità di presidente, hanno riscontrato l’assenza dei requisiti regolamentari e autorizzativi ai fini dell’esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali.

Alla luce di ciò il primo cittadino ha disposto la cessazione ad horas dell’attività. Gli ospiti della struttura abusiva grazie all’intervento dei servizi sociali sono stati spostati o presso i propri familiari o in strutture accreditate limitrofe.