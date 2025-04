Blitz della Guardia di Finanza in una nota panetteria di S.MARIA C.V.

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sette finanzieri sono entrati stamattina in abiti borghesi nella negozio Boutique del Pane, in via del Lavoro, a Santa Maria Capua Vetere. Magari si è trattato di un normale controllo da cui ovviamente questo negozio è riuscito a fornire tutta la documentazione richiesta o magari ci potrebbe anche essere qualcosa di più. Noi rimaniamo a disposizione dei titolari di Boutique del Pane qualora volessero segnalarci qualcosa oppure dire la loro su questo su questo ingresso piuttosto vistoso, perché sette finanzieri non rappresentano una modalità usuale per un controllo fiscale, avvenuto nel loro negozio