Blitz della municipale: scatta la chiusura immediata per un albergo

CASTEL VOLTURNO – Chiusura immediata per un albergo con annessi bar e ristorante in via Leoncavallo. Il provvedimento è stato disposto dal SUAP del Comune a seguito di un verbale della Polizia Municipale che ha accertato la mancanza di agibilità commerciale dei locali in cui l’attività veniva esercitata.

Secondo quanto emerso, il 29 ottobre 2025 la Polizia Municipale, nel corso di controlli congiunti con altre forze dell’ordine, ha verificato che l’attività alberghiera era in corso senza i necessari titoli urbanistici ed edilizi, in violazione dell’articolo 24 del DPR 380/2001.

Nonostante le richieste formali inviate dal Comune a partire da marzo 2024, il titolare non ha fornito la documentazione relativa alla regolarità catastale e alla Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.). Solo a maggio 2025 era stata presentata una variazione catastale, ma priva dei titoli edilizi di conformità.

Alla luce delle verifiche, il SUAP ha disposto:

• la cessazione ad horas di tutte le attività alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande;

• la revoca delle licenze n. 1094 e n. 1095 (bar e ristorante) e della licenza n. 201/2010 per l’attività di albergo;

• la chiusura dei locali siti in via Leoncavallo n. 1.

Il Comune ha inoltre avvertito che, in caso di mancato rispetto dell’ordinanza, si procederà alla chiusura coatta dei locali con l’apposizione dei sigilli, oltre alle eventuali sanzioni penali previste per legge