Boato in pieno giorno al Centro Commerciale Jambo: clienti in fuga

Carabinieri sul posto

TRENTOLA DUCENTA – Grande spavento, questo pomeriggio, per gli avventori del centro commerciale Jambo. Un forte rumore ha seminato il panico tra i presenti nei negozi del centro. In molti hanno pensato ad un’esplosione ma c’è stato anche chi ha temuto si sia trattato di un colpo di arma da fuoco. In tanti presi dal panico si sono dati ad un fuggi fuggi generale. Sul posto si sono portati i carabinieri. Al momento non sono stati rinvenuti bossoli nè tracce ematiche. Una situazione di terrore che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia proprio per il panico diffuso tra i presenti.