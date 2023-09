BOTTI ILLEGALI. Fiamme Gialle sequestrano fabbrica nel casertano

I finanzieri con l’ausilio degli artificieri dei Carabinieri di Caserta hanno immediatamente provveduto a mettere

prevista dalla vigente normativa ed in condizioni estremamente pericolose e instabili.I finanzieri con l’ausilio degli artificieri dei Carabinieri di Caserta hanno immediatamente provveduto a metterein sicurezza i prodotti pirici evitando così che la fabbrica continuasse a rappresentare una pericolosa minacciaper gli ignari residenti della zona.Il contrasto al commercio illegale di materiale pirotecnico, oltre a colpire le attività e i guadagni illeciti dellacriminalità e salvaguardare il rispetto delle regole e della legalità economica, è volto a tutelare i cittadini dalrischio di acquistare prodotti pericolosi e di dubbia provenienza.I soggetti coinvolti, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva .