Cadavere in decomposizione trovato in un appartamento: si indaga sull’identità

Il corpo dell’uomo sarebbe rimasto all’interno dell’appartamento per parecchi giorni prima del ritrovamento

CASTEL VOLTURNO – La polizia sta indagando sulla morte di un giovane uomo, rinvenuto senza vita nella sua abitazione nella zona di Pinetamare, a Castel Volturno.

Sono in corso le operazioni per ricostruire l’identità precisa della vittima, di cui è stata stabilita la nazionalità italiana, e tracciare la sua ultima presenza nota, al fine di far piena luce sulla vicenda.

Secondo le prime informazioni ricostruite dagli investigatori, il corpo dell’uomo sarebbe rimasto all’interno dell’appartamento per

parecchi giorni prima del ritrovamento, tanto da essere in uno stato avanzato di decomposizione.