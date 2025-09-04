Cadavere trovato in strada, è giallo

Sul luogo del ritrovamento sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso

CASTEL VOLTURNO – Tragica scoperta, questa mattina, a Castel Volturno. Il corpo senza vita di un uomo di 38 anni è stato rinvenuto in Viale Alessandria, nei pressi di un bar.

A lanciare l’allarme è stata la sorella, preoccupata per le condizioni del familiare. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le cause della morte sono ancora da chiarire. Sul luogo del ritrovamento sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.