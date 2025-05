Cadono in strada litri di benzina dal tir, paura tra gli automobilisti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Mattinata movimentata sull’autostrada Milano-Napoli, nei pressi del casello di Marcianise, dove intorno alle 10:30 si è verificato un incidente che ha tenuto col fiato sospeso automobilisti di passaggio.

Un autoarticolato carico di carburante, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è finito contro il muretto dell’autogrill. L’urto ha provocato la rottura della cisterna, causando la fuoriuscita di una notevole quantità di gasolio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: una gru è stata utilizzata per sollevare il mezzo pesante e caricarlo sul carrello del soccorso stradale. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza l’area, e la polizia stradale per gestire il traffico e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con rallentamenti e code che si sono protratti per tutta la mattinata. Fortunatamente, non si registrano feriti.