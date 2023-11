CAMERA PENALE. Alberto Martucci batte nettamente Mauro Iodice ed è il nuovo presidente. NOMI E VOTI DI CHI ENTRA NEL DIRETTIVO

Nei prossimi giorni saranno assegnate le deleghe. Presidente e direttivo dureranno in carica due anni.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. E’ Alberto Martucci il nuovo presidente dalla Camera Penale di S. Maria Capua Vetere per il biennio 2023/2025.

Netta la scelta dei penalisti sammaritani che hanno premiato Martucci che doppia, nelle preferenze (101/53) il collega Mauro Iodice.

Faranno parte del Consiglio Direttivo l’Avv. Olimpia Rubino (voti 127), l’Avv. Mariangela Stefanelli (voti 113), l’Avv. Tommaso Giaquinto (voti 109), l’Avv. Andrea Balletta (voti 89), l’Avv. Vincenzo Cortellessa (voti 86) e l’Avv. Giuseppe Irace (voti 70).

Nei prossimi giorni si riunirà il nuovo direttivo e saranno assegnate le varie cariche. Da sottolineare la valanga di preferenze al femminile in favore dell’avvocato Olimpia Rubino (la più votata in assoluto), in passato già consigliera segretaria della Camera Penale e dell’avvocato Mariangela Stefanelli, consigliera uscente. Il neo Presidente Martucci potrebbe, a questo punto, premiare le “quote rosa” e nominare per la prima volta una donna alla vice presidenza dell’organo di rappresentanza dei penalisti sammaritani.