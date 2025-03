CAMORRA. Il boss Pietro Ligato collabora con la giustizia

Un iter, quello del collaboratore di giustizia, complicato, dall’esito incerto come insegna il recente pentimento fallito di Francesco Schiavone Sandokan

PIGNATARO MAGGIORE – Pietro Ligato ha deciso di provare a tagliare i legami con il mondo mafioso in cui è cresciuto e da alcune settimane sta collaborando con la giustizia.

Ligato, noto esponente del clan Lubrano-Ligato di Pignataro Maggiore e figlio del defunto fondatore della cosca Raffaele Ligato. Cresciuto in una famiglia centrale nel sistema criminale dell’Agro caleno, in costanti rapporti con i

vertici dei Casalesi, ha permesso a Ligato di avere notizie non solo sui meccanismi estorsivi ma anche sui rapporti tra uomini d’affare e clan o ancora tra il modo politico e il clan.

Al di là dell’apporto investigativo che potrebbe rivelarsi importante, il pentimento di Ligato evidenzia come chi è al vertice delle cosche non è più disposto a tacere, a conservare i segreti mafiosi e affrontare la detenzione. Quel sistema si è indebolito e ora è più che mai vulnerabile. Un iter, quello del collaboratore di giustizia, complicato, dall’esito incerto come insegna il recente pentimento fallito di Francesco Schiavone Sandokan.