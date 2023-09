CAMORRA. Usura ed estorsione: 3 ARRESTI nel clan Pagnozzi. I NOMI

Le misure cautelari sono state eseguite anche a Caserta

CASAGIOVE – I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino, con il supporto dei comandi

competenti per territorio, hanno dato esecuzione a una misura cautelare custodiale a carico di tre persone disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della procura partenopea, nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti al clan camorristico Pagnozzi.

Le misure sono state eseguite nelle province di Avellino e Caserta a carico di: Paolo Pagnozzi, 62 anni di San Martino Valle Caudina e Clemente Caliendo, 65 anni, difeso dall’avvocato Valeria Verrusio e Gerardo Marino, 70 anni, residente a Casagiove.

Gli indagati dovranno rispondere, in concorso tra loro, dei reati di usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso.

Per Paolo Pagnozzi e Caliendo Clemente sono state disposte le misura degli arresti domiciliari, con controllo a distanza, tramite l’apparecchiatura del braccialetto elettronico.

Mentre per Gerardo Marino, zio di Paolo Pagnozzi, si sono aperte le porte del carcere.

Paolo Pagnozzi e Gerardo Marino sono assistiti dall’avvocato Giovanni Adamo.