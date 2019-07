Campagna di prevenzione per la sicurezza stradale #seisicuro. La Polizia Stradale in campo all’Autogrill

TEANO – Martedì 30 luglio alle ore 10.30 presso l’area di servizio di Teano, nell’ambito della campagna per la sicurezza stradale per il 2019 #seisicuro, sarà possibile incontrare una vera e propria “carovana” grazie alla quale gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia forniranno una serie di servizi di caring per gli automobilisti: dall’assistenza sanitaria di primo livello a informazioni del traffico in tempo reale, da notizie e consigli per una guida sicura alla distribuzione di materiale informativo per viaggiare senza rischi.

Presso il Pullman Azzurro della Polizia di Stato e il camper di Autostrade per l’Italia adulti e bambini potranno inoltre compilare un quiz digitale sulla guida sicura.