Cane cade in un pozzo, salvato dai vigili del fuoco

L’intervento in mattinata.

PIEDIMONTE MATESE. Questa mattina, verso le ore 11:00, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta nel comune di Piedimonte Matese in via Aldo Moro per un recupero di un cane caduto accidentalmente in un pozzo fognario privo di protezioni e profondo circa 5-6 metri. I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, hanno tratto in salvo l’animale utilizzando una manovra S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di calata e recupero con funi, consegnandolo in buone condizioni ad una persona del posto resosi disponibile a prendersene cura.