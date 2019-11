Capacchione e Saviano contro il boss e gli avvocati, oggi è iniziato il processo

CASERTA (red.cro.) – E’ iniziato il processo a carico del boss del clan dei Casalesi, Francesco Bidognetti e gli avvocati Michele Santonastaso e Carmine D’Aniello, per le minacce rivolte in aula a Napoli, nel 2008, durante un processo allo scrittore Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. L’accusa è minacce aggravate dal metodo mafioso, Stamattina i difensori degli imputati hanno reiterano l’eccezione preliminare della tardività della querela, in quanto una recente modifica del codice ha imposto la querela della parte offesa per il reato di minaccia aggravata, prima, invece, procedibile d’ufficio. Sull’eccezione si sono opposti sia il pubblico ministero sia gli avvocati delle parti civili. I giudici si sono riservati.