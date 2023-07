CAPUA. Simula incidente e rapina automobilista

E’ accaduto lungo l’arteria che collega la città di Fieramosca con la frazione di Sant’Angelo In Formis

CAPUA – Rapina shock lungo via Martiri di Nassirya, arteria che collega Capua con la frazione di Sant’Angelo in Formis. Un automobilista è stato rapinato di un orologio di valore e la somma in contanti di circa 100 euro.

Il malvivente per riuscire nelle sue intenzioni ha messo a segno la solita tecnica: ha urtato lo specchietto dell’auto per attirare l’attenzione del conducente. Appena il guidatore si è fermato per rendersi conto dell’accaduto il malvivente si è approfittato della situazione e si è introdotto nell’abitacolo costringendolo a consegnare il denaro e un orologio di valore. Alla vittima non è rimasto altro da fare se non allertare le forze dell’ordine. I carabinieri giunti sul posto hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini al fine di risalire all’autore di questo vile gesto.