TRIANGOLO AMOROSO. Carabiniere casertano spara e uccide un amico per una donna. Poi va dalla psicologa e confessa tutto

TEANO (g.v.) – Giuseppe Molinaro, il 58enne carabiniere di Teano in servizio presso la stazione di Carinola, nelle scorse ore è stato ascoltato in procura, per l’interrogatorio.

Molinaro nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le ore 15, ha ucciso con un colpo di pistola Giovanni Fidaleo, 60 anni, titolare di un albergo a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Ma il suo obiettivo era la donna che si trovava in compagnia della vittima.

Era lei, infatti, l’ex compagna di Molinaro, con cui il carabiniere aveva iniziato una storia dopo aver divorziato dalla moglie. Geloso, possessivo, Molinaro ha sparato al suo amico, Fidaleo perché, secondo lui, gli aveva tolto, rubato qualcosa che gli apparteneva.

Lei

è ricoverata in gravissimi condizioni all’ospedale Gemelli di Roma, dopo essere stata anche lei colpita con un’arma da fuoco. Dopo aver sparato ad entrambi, Molinaro si è recato presso la sua psicologa, con studio a Teano (inizialmente si è parlato di un amico, uno conoscente), a cui ha dichiarato di aver commesso il tragico omicidio.

La

dottoressa ha chiamato i carabinieri e Molinaro si recato presso la stazione di Capua Verona dove si è costituito presso i suoi colleghi.