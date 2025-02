Carabiniere di MARCIANISE fa scappare i ladri durante il furto di una Jeep ma viene ferito

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – A Sant’Arpino due malviventi hanno cercato di rubare una Jeep Renegade lasciata in sosta, ma non avevano fatto i conti con l’Appuntato del Nucleo Operativo della Compagnia di Marcianise, libero dal servizio e in abiti civili, che stava transitando per via Castellone.

I ladri, con il volto coperto da passamontagna, avevano già messo in moto l’auto quando sono stati sorpresi dal carabiniere, che si è qualificato e ha intimato loro di fermarsi. I malviventi, presi alla sprovvista, hanno tentato di colpirlo con una torcia prima di fuggire a bordo di un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze.

Nonostante il tentativo di fuga, la Jeep è stata recuperata e restituita al proprietario, che non si era ancora accorto del furto. Grato per il recupero del suo veicolo, ha abbracciato il carabiniere in segno di ringraziamento.