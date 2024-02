CARABINIERI A CASERTA. 25 militari per controllare la movida. 25 euro di multa a un locale del centro, auto sequestrate

CASERTA – Dalla tarda serata di ieri e fino alle prime ore di questa mattina, in concomitanza con il maggior concentramento della c.d. movida cittadina, i carabinieri della Compagnia di Caserta hanno eseguito mirati controlli nelle aree comprese nel quadrilatero della movida casertana, insistenti tra Corso Trieste, Piazza Dante, via Mazzini e via Unità Italiana.

I controlli coordinati, effettuati con l’impiego di 10 pattuglie appartenenti alle Stazioni della locale Compagnia e del Nucleo Operativo e Radiomobile, per un totale di 25 militari, sono stati rivolti anche a bar e locali adibiti alla ristorazione. Nel corso delle verifiche sono state accertate, in alcuni casi, carenze igienico sanitarie e strutturali, oltre alla mancanza delle previste autorizzazioni.

Sono state pertanto elevate sanzioni amministrative per circa 20.000 euro.

Tutte le attività controllate saranno oggetto di ulteriori verifiche e controlli da parte dell’ASL di Caserta.

L’attività eseguita dai carabinieri ha consentito, inoltre, di procedere al controllo di oltre 300 persone e 100 mezzi, nonché alla denuncia, per guida in stato di ebrezza, di 4 giovani. In totale sono state elevate 30 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Sono state sequestrate 3 autovetture e 5 giovani sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Gli stessi sono stati segnalati alla Prefettura di Caserta per la relativa violazione amministrativa.