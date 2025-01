Carabinieri e Ispettorato nel cantiere dei lavori affidati dal Comune, sanzioni e denunce

Sanzionati e deferiti il rappresentante legale di una ditta e l’amministratore unico dell’altra

SANTA MARIA LA FOSSA – A conclusione di mirato servizio, i carabinieri della Stazione di Grazzanise, unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno proceduto al controllo di due società, operanti nel cantiere edile sito a Santa Maria La Fossa, alla via Conte, impegnate nella realizzazione del manto stradale e dei marciapiedi per conto del citato Comune.

Al termine degli accertamenti, il rappresentante legale di una ditta e l’amministratore unico dell’altra sono stati deferiti in stato di libertà e sanzionati per l’importo di € 2847,69 per violazione all’art. 109 e per lo stesso importo per la violazione dell’art. 96 c.1 lett.a d.lgs 81/08.