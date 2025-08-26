LA FOTO. Carabinieri scoprono atelier di occhiali di lusso contraffatti, in 2 nei guai

Il materiale rinvenuto, che se venduto sul mercato illegale avrebbe potuto fruttare un guadagno di oltre 6000,00 euro, in realtà riproduceva modelli originali di ben più alto valore.

SAN PRISCO – Sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di San Prisco, rispettivamente per resistenza a pubblico ufficiale, contraffazione, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e acquisto di cose di sospetta provenienza, il 28enne e il 20enne sorpresi la notte scorsa in strada a San Prisco, mentre stavano formalizzando la compravendita di un paio di occhiali di lusso contraffatti appartenenti a una famosa maison francese.



Quando i militari dell’Arma, in transito per il centro cittadino del piccolo comune hanno intercettato i due che si stavano scambiando il paio di occhiali griffato e la somma in contanti pari a 220,00 euro, si sono insospettiti ed hanno subito intimato loro di fermarsi per un controllo.

L’improvvisato venditore, che in quel momento era appena salito a bordo della propria autovettura, accortosi della presenza dei carabinieri ha ingranato la marcia e si è allontanato a folle velocità facendo perdere temporaneamente le proprie tracce.



Il giovane acquirente, invece, è stato bloccato e identificato. Mostratosi subito nervoso e intollerante nei confronti dei militari, è stato perquisito e trovato in possesso degli occhiali appena acquistati che anche se molto simili agli originali sono risultati, a seguito di una immediata verifica, palesemente contraffatti. Grazie alle indicazioni fornite dallo stesso i carabinieri sono riusciti ad identificare e raggiungere, presso la sua abitazione, anche il 28enne fuggitivo che, nel corso dell’immediata perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso, in una delle camere dell’appartamento, di un vero e proprio atelier con tanto di banco e vetrina espositiva con 30 paia di occhiali in bella mostra. Ovviamente tutti falsi.



Il banco di esposizione, l’attrezzatura utile alla riparazione delle montature e delle lenti le 30 paia di occhiali sono stati sottoposti a sequestro.