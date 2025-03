Casa dello spaccio a MADDALONI, cambia la misura per Rosa Farina

Accolta l’istanza del difensore

MADDALONI – Lascia il carcere Rosa Farina, la 38enne arrestata a Maddaloni per spaccio di droga.

Venerdì, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni, notati i movimenti sospetti di alcune persone, hanno perquisito un appartamento in via Starzalunga. All’interno, hanno trovato, nascosti nel bagno dell’abitazione, circa 50 grammi “crack”, bilancini di precisione, denaro contante e l’occorrente per il confezionamento della droga, che sono stati sequestrati, insieme ad alcune telecamere utilizzate per monitorare l’esterno dell’abitazione. I 5 acquirenti trovati nell’appartamento sono stati segnalati alla Prefettura per le procedure di rito.

Il giudice per le indagini preliminari ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Giuseppe Foglia, concedendo alla 38enne la misura degli arresti domiciliari.