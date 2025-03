Casa dello spaccio a MADDALONI, domani l’interrogatorio della spacciatrice “in rosa”

Rosa anche di nome, la 38enne è stata trovata con…

MADDALONI – Fissata per lunedì 31 marzo, dinanzi al giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Orazio Rossi, l’udienza di convalida per Rosa Farina, la 38enne arrestata a Maddaloni per spaccio di droga.

Due giorni fa, venerdì, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni, notati i movimenti sospetti di alcune persone, hanno perquisito un appartamento in via Starzalunga. All’interno, hanno trovato, nascosti nel bagno dell’abitazione, circa 50 grammi “crack”, bilancini di precisione, denaro contante e l’occorrente per il confezionamento della droga, che sono stati sequestrati, insieme ad alcune telecamere utilizzate per monitorare l’esterno dell’abitazione. I 5 acquirenti trovati nell’appartamento sono stati segnalati alla Prefettura per le procedure di rito.

Al termine delle attività, la donna è stata associata alla Casa circondariale di Secondigliano di Napoli.