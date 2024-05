Casagiove festeggia Don Stefano: 29 anni di sacerdozio

CASAGIOVE (Debora Carrano) – La parrocchia di San Michele arcangelo è in festa: oggi don Stefano Giaquinto, guida spirituale per la comunità dei fedeli, celebra il 29esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

“Un momento importante, un passo consapevole in cui don Stefano scelse con amore di dedicare la usa opera al Signore, di sorreggere i bisognosi di certezze e in cerca di speranza. – Comunicano dalla parrocchia di San Michele Arcangelo, continuando – Ci uniamo anche noi agli auguri dell’intera comunità“.

In effetti, la festa di oggi, per un uomo conosciuto per l’amore che mette nell’esercizio della sua missione, non è soltanto dei fedeli e della parrocchia, ma dell’intera comunità casagiovese.