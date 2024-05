CASAGIOVE. Grana crediti, i revisori puntano il dito contro Vozza e Comes

CASAGIOVE (DEBORA CARRANO) – Residui e crediti in prescrizione: duro il revisore con il sindaco Peppe Vozza e con l’assessore al Bilancio Carlo Comes. In particolare, l’organo di valutazione si sofferma su due aspetti: non è stata sufficientemente motivata la prescrizione e non è stato indicato l’iter seguito per la riscossione prima della decadenza.

Aspetti colti dal consigliere comunale di minoranza, Cristian Gallo che ora punta il dito sull’amministrazione: “Ci dica come sta procedendo, se c’è stata effettivamente prescrizione dei crediti e quali sono le ragioni”.

Insomma, creditori salvi, tra cui non pochi evasori, anche se la procedura al momento non è ancora chiara.