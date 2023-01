CASAGIOVE. Manifestazione per un “palazzetto liberato”. Moscatiello spinge per la concessione temporanea al Futsal

Il consigliere di opposizione ha dichiarato che parteciperà all’evento e ha rilasciato una dichiarazione a favore della richiesta presentata dalla società cittadina di calcio a cinque di Francesco Costanzo

CASAGIOVE – Per giovedì pomeriggio alle 16:30 alcune associazioni del territorio stanno organizzando una manifestazione sotto la sede del comune per chiedere l’immediata riapertura del Palazzetto.

Al loro fianco ci sarà il gruppo di Casagiove nel cuore. “È nostro dovere”, sottolinea Moscatiello, “stare al fianco di chi sta vivendo un vero e proprio dramma per la chiusura della struttura. Gli sportivi e le associazioni stanno subendo un danno non indifferente. L’amministrazione ha prima lasciato intendere un’azione rapida e risolutiva ma ci si perde come sempre nella burocrazia per non assumersi responsabilità. Giovedì sia un giorno di protesta ma si punti ad essere costruttivi per il bene di tutti. Abbiamo offerto soluzioni ma al momento si continua a tergiversare. Il Sindaco prenda in seria considerazione l’immediata concessione temporanea richiesta dalla Casagiove Futsal”.

Ricordiamo

che, scaduta la convenzione con la Minibasket Cervino, il comune aveva ordinato lo sgombero alla vecchia concessionaria della struttura. La società, guidata dal dirigente Dino D’Andrea, si era appellata contro la decisione presa dall’ente guidato dal sindaco Peppe Vozza. Dopo la decisione del Tar che bloccava lo sgobero, poi, il comune ha avuto la meglio dinanzi alla corte del consiglio di Stati