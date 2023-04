CASAGIOVE SENZ’ACQUA. Fino a notte inoltrata rubinetti a secco: “Manifesta incapacità”

L’amministrazione comunale aveva sì avvisato la cittadinanza con un post Facebook alle nove di domenica mattina, ma ieri, lunedì, i disagi sono durati per ore e nessun aggiornamento sulla situazione c’è stato durante la giornata

CASAGIOVE (l.v.r.) – Si tratta di una di quelle polemiche, una di quelle discussioni che, vuoi o non vuoi, inevitabilmente, arriva al centro della discussione cittadina.

Perché l’assenza del rifornimento idrico nelle case di un comune, in questa occasione parliamo di Casagiove, ma il discorso vale per tutte le città, è un argomento che colpisce una quantità enorme di persone.

Come se questo non bastasse, come se il soggetto della vicenda non fosse già abbastanza delicato, questa volta in tantissimi a Casagiove hanno puntato il dito contro l’amministrazione comunale di Casagiove per la mancata informazione dei disagi che, ieri, lunedì 3 aprile, ha subito la condotta idrica.

Qualcuno ha fatto notare che domenica 2 aprile vedo le 9:23 del mattino la pagina istituzionale Facebook del comune di Casagiove aveva pubblicato un post che dalle 16, fino alla conclusione dei lavori, ci poteva essere un interruzione della portata idrica.

Il problema è che nella pubblicazione – che potete leggere in calce all’articolo – era presente sì il riferimento all’area interessata dai lavori, ma non le zone che potevano essere colpite da questi disagi e, soprattutto, la durata degli stessi.

Infatti,

un pezzo rilevante di Casagiove è rimasta senza acqua almeno fino alle ore 23 e qualcuno segnala disagi anche stamattina, martedì.

Il post in questione, quello che doveva avvisare la popolazione, è stato subissato di commenti altamente negativi nei confronti dell’amministrazione guidato dal sindaco Giuseppe Vozza.

Sarebbe stato utile che chi gestisce la comunicazione comunale si fosse occupato anche di dare aggiornamenti alla popolazione. E non solo lasciare le persone in balia di un post con un’immagine sgranata e risalente a oltre 24 ore prima.

Duro il comunicato sulla gestione da parte dell’amministrazione comunale da parte dei consiglieri di opposizione Francesco Moscatiello, Cristian Bruno Gallo, Pina Mingione e Tina Petrillo.

“Addirittura alcuni cittadini fino a stamattina hanno denunciato di non avere l’acqua nelle proprie abitazioni e il silenzio di questa amministrazione è allucinante“, scrivono i consiglieri nel post che potete leggere in seguito a quello dell’amministrazione comunale.

Secondo i quattro consiglieri di minoranza, ciò che è successo ieri a Casagiove è la “chiara e manifesta prova dell’incapacità dell’amministrazione“.

E quest’ultima, sicuramente, non ha fatto una bella figura in merito alla comunicazione di un evento così importante come l’interruzione completa della rete idrica, prestando così il fianco alle critiche, divenute inevitabili.

i due post, dell’amministrazione comunale e dei consiglieri moscatiello, gallo, mingione e petrillo