CASAGIOVE. “Verbale falsificato”. Moscatiello denuncia alla procura i consiglieri presidente e segretario della commissione Bilancio

CASAGIOVE – Non si placa la polemica dura tra la maggioranza del sindaco Giuseppe Vozza e la minoranza di cui fa parte il consigliere comunale Francesco Moscatiello.

Il ricorso al Tar Campania sul Documento unico di programmazione, presentato dalla minoranza consiliare, non è stato accolto, ma la discussione si è spostata da quello che una volta era definito comune bilancio consuntivo al bilancio di previsione.

L’istanza presentata presso i giudici amministrativi verteva sulla contestazione della minoranza di una presunta trasmissione degli atti (LEGGI QUI) . Questo, al di là della decisione del Tar, resta un argomento delicato, un vero e proprio nervo scoperto.

Tanto è vero che in una recente della commissione Bilancio del comune di Casagiove, il presidente Valerio Cappio e il segretario Carlo Senatore, secondo la ricostruzione del consigliere Moscatiello, avrebbero verbalizzato delle dichiarazioni che quest’ultimo sostiene di non aver mai espresso durante la riunione.

Di qui l’iniziativa di Moscatiello di inviare ai consiglieri Cappio e Senatore una lettera ufficiale in cui ha chiesto la modifica della parte del verbale in cui erano presenti le parole che il consigliere di minoranza non avrebbe mai pronunciato.

Moscatiello non ha ricevuto alcuna risposta e, conseguentemente, ha deciso di presentare una denuncia querela verso i consiglieri Senatore e Cappio per il reato di falso ideologico in concorso.