CASAL DI PRINCIPE. Atti osceni davanti a una scuola: ARRESTATO il maniaco. Sorpreso ad abusare della figliastra minorenne

Residente in un paese limitrofo. La svolta dopo che un familiare dello stesso si è recato in caserma per denunciare di aver sorpreso mentre si faceva praticare un atto sessuale dalla figliastra minorenne

VILLA LITERNO/CASAL DI PRINCIPE – Un uomo di 33 anni, residente a Villa Literno, è stato fermato dai Carabinieri dopo un’indagine lampo partita a seguito della denuncia di una madre di Casal di Principe. Due giorni fa, la donna si era recata in caserma per segnalare un grave episodio di atti osceni avvenuto nei pressi di una scuola di via Parroco Gagliardi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la madre stava accompagnando il figlio a scuola nella mattinata di venerdì quando ha notato un furgone parcheggiato dietro la propria auto. All’interno del mezzo, il conducente stava compiendo gesti osceni. La donna, spaventata, ha iniziato a gridare, mettendo in fuga l’uomo, per poi recarsi immediatamente in caserma a sporgere denuncia.

I Carabinieri hanno avviato subito le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. I filmati hanno consentito di identificare il sospettato, un 33enne che sarebbe inoltre coinvolto in un episodio analogo avvenuto nei pressi di un istituto scolastico di Frignano.

La vicenda ha avuto un ulteriore e inquietante sviluppo: nella mattinata di ieri, un familiare dell’uomo si è presentato spontaneamente in caserma, denunciando un fatto ancora più grave. L’uomo, infatti, sarebbe stato sorpreso mentre si faceva praticare un atto sessuale dalla figliastra minorenne.

Alla luce delle nuove e gravissime accuse, i Carabinieri hanno disposto il fermo del sospettato, che è stato trasferito in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

L’intera comunità di Casal di Principe è rimasta profondamente scossa dalla vicenda, che ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i genitori e gli abitanti della zona.