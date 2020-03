CASAL DI PRINCIPE. Muore a Padova per una miocardite, addio solo virtuale per Mara. Il toccante VIDEO della famiglia

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Funerali al cimitero per la bellissima infermiera Mara Zara. In un video, la famiglia ha potuto dire addio alla ragazza solo in modo virtuale, dato che non ha potuto partecipare alle esequie, a causa dell’emergenza Coronavirus. Toccanti le parole della congiunta di Mara, Giovanna S. che scrive: “La morte, in questo periodo, è ancora più spietata! Non guarda in faccia nessuno. Non ha coscienza! La nostra è una famiglia molto grande e soprattutto tanto unita. Ci “siamo” sempre, basta una chiamata! Ma questa volta, nel lutto più grande, abbiamo vissuto un dramma nel dramma… non un abbraccio, non una carezza di conforto. Nulla! Solo lacrime e dolore…E ti chiedi: ma Dio in questi momenti, dove sta???”. Anche il sindaco Natale ieri, dopo l’arrivo della salma di Mara da Padova, dove la ragazza lavorava, prossima alle nozze e dove è stata portata via da una miocardite fulminante, interviene è scrive sul Fb: “E mentre siamo impegnati su più fronti amministrativi, non dimentichiamo la nostra umanità: oggi è tornata a casa un ragazza di 25 anni, tolta troppo presto all’affetto dei suoi cari. L’emergenza covid19 ha obbligato tutti ad una cerimonia solitaria; in tanti avrebbero voluto abbracciare i suoi familiari per esprimere loro vicinanza, cordoglio solidarietà; molti amici e parenti avrebbero voluto dare da vicino l’ultimo saluto a chi è troppo giovane per accettarne la morte. Nel mentre come Sindaco , responsabile di questa città, ho dovuto accertarmi che tutto fosse fatto senza rischi di contagio per la comunità, come uomo , ho sentito in me tristezza e dolore per aver dovuto chiedere che si evitassero funerali degni di questo lutto. Ne chiedo scusa ai genitori , ai parenti, ed esprimo loro comunque la mia vicinanza e a nome dell’intera Comunità il nostro cordoglio. Ricorderemo Mara degnamente in un altro momento”.