CASERTA. A 83 anni si accoda alle auto e inganna il Telepass, assolto “nonno sprint”

Lo stratagemma gli ha permesso di non pagare pedaggi per oltre 4mila euro.

CASERTA. I media lo hanno soprannominato “nonno sprint” e per due anni ha superato i Telepass dei caselli autostradali accodandosi alla macchina davanti a lui. Tutto questo a 83 anni, per spostarsi tra Fiuggi, Roma, Reggia di Caserta e Napoli, quasi sempre viaggiando di notte. Uno stratagemma che gli ha permesso di non pagare pedaggi per oltre 4 mila euro.

Così è finito a processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Frosinone. L’uomo rischiava una condanna fino a due anni di reclusione. Ma il suo legale ha contestato che la società Autostrade non aveva indicato testimoni, fatture e nemmeno materiale fotografico per dimostrare i passaggi abusivi dell’imputato nel casello dell’A1. Argomentazione che ha convinto la giudice Marta Tamburro che lo ha assolto.

La vicenda

Il fatto risale a marzo scorso, quando la Procura di Roma, su denuncia di Autostrade Italiane, aveva notificato gli atti di chiusura dell’indagine all’anziano. L’83 enne, che vive in una casa di riposo a Fiuggi, amava viaggiare con la sua auto. Meglio se gratis. E così si piazzava all’ingresso del casello dell’A1 di Fiuggi-Anagni, aspettava che passasse un’auto o un camion diretto alla corsia del Telepass e si accodava senza pagare il pedaggio.

Il suo avvocato Giuseppe Lo vecchio, ha spiegato che il pensionato si annoiava e non voleva trascorrere le serate nella tranquilla ma monotona serenità di Fiuggi.