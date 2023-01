CASERTA. A pochi giorni dall’inquietante CONCORSO-POLPETTA di Natale, il comune vuole assumere altri 7 dipendenti. TUTTI I DETTAGLI

CASERTA – Il Comune di Caserta ha indetto un concorso pubblico rivolto a diplomati e laureati, finalizzato alla copertura di 7 posti di lavoro in diversi ruoli, il tutto a pochi giorni dall’inquietante finale della procedura per quattro profili professionali, Categoria D, che hanno visto trionfare Pasquale Rivetti, 31enne di Valle di Maddaloni, figliolo di quel Gioacchino Rivetti, pluri affidatario diretto di lavori di ogni genere dal comune, assunto come ingegnere ambientale nell’Ufficio Tecnico, proprio l’Area di palazzo Castropignano che ha gratificato più volte il padre; lo storico affidatario di Carlo Marino sulla materia di agronomia, cioè Nicola Leardi; Mariella Capobianco, figlia dello storico esponente dei DS casertani Franco Capobianco, più volte consigliere comunale, una volta assessore provinciale ai tempi di De Franciscis; e Sergio Beneduce, già portavoce di Carlo Marino dal 2017 al 2021

È prevista l’assunzione di personale mediante contratto a tempo indeterminato e pieno e le candidature dovranno pervenire entro il 26 gennaio 2023.

Nello specifico saranno assunti, per la categoria “D”, 1 Istruttore Direttivo Ingegnere Edile e 2 per il profilo di Istruttore Direttivo Architetto; per la categoria “C”, invece, saranno assunti 1 Insegnante di Scuola Materna, 2 per il profilo di Istruttore Tecnico Geometra e 1 Istruttore Tecnico Informatico.

Dopo che l’ultima procedura concorsuale, l’ormai famigerato concorso-polpetta, si è segnalato per una durata e dei vincitori che hanno fatto quanto meno discutere in città, in considerazione della non irrilevanti circostanze che tutta la procedura è durata quattro giorni scarsi e i neo assunti per il “posto fisso” sono soggetti che hanno già ricevuto incarichi dall’amministrazione comunale o persone che hanno un passato politico chiaramente riconducibile al centro-sinistra del sindaco Carlo Marino, non potremo far altro che seguire questo concorso in maniera attentissima, perché a Palazzo Castropignano le manovre poco chiare sembrano non finire mai.

Ai candidati al concorso per diplomati e laureati indetto dal Comune di Caserta è richiesto il possesso dei requisiti generici di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea o altra categoria specificata nel bando;

età non inferiore agli anni 18 e non aver superato l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento della pensione per raggiunti limiti di età;

idoneità fisica alle mansioni da svolgere;

limitatamente ai candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver subito condanne penali, anche non definitive, per reati che impediscono la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale;

non essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova per il profilo messo a selezione da una pubblica amministrazione;

non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi.

TITOLI DI STUDIO E REQUISITI SPECIFICI

Per partecipare alle selezione è inoltre richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti specifici:

INSEGNANTE SCUOLA MATERNA

Essere in possesso del titolo di studio: Diploma di Laurea in Scienze della formazione primaria o titolo equipollente per legge oppure Diploma Magistrale o di Liceo Socio-Psico Pedagogico, conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002, o titoli alle stesse equipollenti come per legge.



ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRI

Essere in possesso del titolo di studio: Diploma di Geometra o titolo equipollente come per Legge oppure, in alternativa, Diploma di Laurea (triennale, magistrale/specialistica) assorbente rispetto a quello richiesto dal bando di concorso, qualora il titolo alternativo di livello superiore sia relativo alle medesime materie di studio, con maggior approfondimento, del titolo inferiore richiesto;

Abilitazione per iscrizione all’Albo Professionale.

ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO

Essere in possesso del titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in informatica o elettronica e telecomunicazioni o titoli alle stesse equipollenti come per legge oppure, in alternativa, Diploma di Laurea (triennale, magistrale/specialistica) assorbente rispetto a quello richiesto dal bando di concorso, qualora il titolo alternativo di livello superiore sia relativo alle medesime materie di studio, con maggior approfondimento, del titolo inferiore richiesto.

ISTRUTTORE DIRETTIVO INGEGNERE EDILE

Essere in possesso del titolo di studio: Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria Edile o titolo alle stesse equipollente come per Legge;

Abilitazione per iscrizione all’Albo Professionale.

ISTRUTTORI DIRETTIVI ARCHITETTI

Essere in possesso del titolo di studio: Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica in Architettura o titolo alle stesse equipollenti come per Legge;

Abilitazione per iscrizione all’Albo Professionale.

SELEZIONE

La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione dei titoli e due prove d’esame, una scritta ed una orale.