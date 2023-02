CASERTA. Abbandono rifiuti: titolare di un’officina nei guai

Ordinata la rimozione

CASERTA – Guai per il titolare di un’officina a Caserta per il deposito incontrollato di rifiuti nelle aree di pertinenza dell’attività. Emerge da un’ordinanza del sindaco Carlo Marino che ha disposto la rimozione dei cumuli ed il ripristino dello stato dei luoghi al meccanico.

Il procedimento era stato avviato nei suoi confronti nel settembre del 2020. Ma in 3 anni, evidentemente, non sono state intraprese azioni di bonifica dell’area come previsto dalla legge. Di qui l’intervento del sindaco, quale responsabile della salute pubblica, che ha imposto al meccanico di rimuovere e smaltire tutti i rifiuti abbandonati con ripristino dello stato dei luoghi. Il termine per la rimozione è stato fissato in 20 giorni. In caso di inottemperanza i rifiuti saranno rimossi dal Comune con addebito e recupero in danno delle somme anticipate.