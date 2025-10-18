CASERTA. Accoltellamento in via Ferrara: 17enne ferito durante una lite

Immediato l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato

CASERTA – Ieri sera, intorno alle 20, un episodio di violenza ha scosso la zona di via Ferrara, nel centro di Caserta. Un ragazzo di 17 anni, di origine albanese, è stato ferito al braccio sinistro con un coltello durante una discussione, le cui cause sono ancora al vaglio delle autorità.

Immediato l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato, che ha rapidamente messo in sicurezza l’area e ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.

Il giovane è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta. Fortunatamente, le ferite riportate non sono risultate gravi: il ragazzo è rimasto cosciente e le sue condizioni non destano preoccupazione.