CASERTA. Allarme in via Vico: urina per strada, droga e lancio di bottiglie rotte 21 Marzo 2024 - 11:23

Si tratta della strada più pericolosa della città, soprattutto nelle serate della cosiddetta movida. Una palma assegnata e sacramentata dall’accoltellamento letale di Gennaro Leone CASERTA – Non è assolutamente improbabile che le molte denunce che riceviamo su via Giovanbattista Vico siano fondate. D’altronde, si tratta della strada più pericolosa della città, soprattutto nelle serate della cosiddetta movida. Una palma assegnata e sacramentata dall’accoltellamento letale di Gennaro Leone.

Pubblichiamo, dunque, la seguente segnalazione arrivata ieri al nostro indirizzo: Sono ormai due anni che vivo a pieno il cuore di Caserta, specialmente via Vico. Mi ritrovo quasi ogni sera a combattere verbalmente ed implorare di non urinare, utilizzare droga, lasciare spazzatura e a volte a frenare il lancio delle bottiglie di vetro.

Tutto questo nel vicolo Centore. Più di una volta ho fatto segnalazione alle forze dell’ordine, ma ho notato che questa battaglia dell’educazione civica non a tutti importa, chiedo alle persone che amano Caserta di sollecitare le forze preposte a vigilare effettuando verifiche concrete in via Vico.