CASERTA. Assalto armato al Lidl in via Borsellino: rapinatori in fuga col bottino 7 Marzo 2025 - 09:13

I malviventi sono entrati in azione poco prima della chiusura nello store di via Borsellino

CASERTA – Rapina al Lidl di via Borsellino a Caserta. E' accaduto ieri sera poco prima dell'orario di chiusura. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nello store minacciando il personale alle casse facendosi consegnare il denaro per poi darsi alla fuga. Stando alle primissime informazioni raccolte sul posto, ad agire sarebbe stata una banda composta da almeno tre persone che sarebbero entrate nel punto vendita armate e con il volto coperto. La scena è avvenuta alla presenza di numerosi clienti, presenti insieme ai dipendenti. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini.