CASERTA. Blitz dei carabinieri in un cantiere edile in via Acquaviva: due denunce e sanzioni per oltre 50mila euro

CASERTA – Mirati controlli volti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ed al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia sono stati eseguiti nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri presso un cantiere edile attivo nel centro cittadino di Caserta.



I militari dell’Arma, appartenenti alla Stazione del capoluogo, supportati da personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno effettuato l’accesso ispettivo al cantiere edile aperto in via Acquaviva, dove, a seguito delle irregolarità e delle omissioni riscontrate hanno denunciato in stato di libertà due persone.

tratta degli amministratori delle due società conduttrici dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno riscontrato l’omissione, a vario titolo, da parte degli stessi, della sottoposizione alla prescritta visita medica di un lavoratore, risultato, peraltro, privo di regolare contratto di assunzione. Ulteriori numerose violazioni sono state rilevate in merito alla redazione del pi.m.u.s. (piano di montaggio, uso e smontaggio) del ponteggio, alla predisposizione di idonee protezioni per prevenire la caduta nel vuoto, al piano operativo di sicurezza, ·all’installazione di un impianto elettrico a norma, e all’utilizzazione di attrezzature conformi alla normativa di settore.



Per quanto accertato, ad entrambi gli amministratori unici sono state elevate complessivamente ammende pari ad euro 45.000 euro e sanzioni amministrative per un importo pari ad euro 9.400.

Contestualmente è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale di una delle società sanzionate, a causa dell’impiego di un lavoratore in nero e per le gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.