CASERTA. Blitz della Polizia municipale nella frazione: sequestrata carrozzeria 

CASERTA – Gli agenti della polizia municipale di Caserta, nel corso di un’attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzata a reprimere il fenomeno della “Terra dei Fuochi” e dei reati ambientali in genere, hanno sequestrato una carrozzeria nella frazione di San Clemente

Dagli esiti e dal controllo documentale l’attività, all’interno della quale era presente un forno per verniciare le auto e vari accessori, è risultata essere priva delle autorizzazioni in materia ambientale per lo scarico delle acque reflue e l’emissione in atmosfera oltre ai registri di carico e scarico dei rifiuti.

Per l’assenza dei titoli autorizzativi la polizia locale ha posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria l’attività, di circa 100 metri quadrati adibita a carrozzeria, e denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare.