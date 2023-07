CASERTA. Ci lascia un altro pezzo di storia: addio a Raffaele Izzo, ‘O Masto

Tanti i ricordi del ristoratore pubblicati in facebook.

CASERTA. Un altro pezzo della città che va via, con la sua storia, la sua arte. E’ scomparso Raffaele Izzo, per tutti i casertani “O’ Masto”. Nel suo ristorante di via Mazzocchi, probabilmente, ciascuno di noi, almeno una volta nella vita è passato. “Una persona gentile e accogliente, capace di creare un vero e proprio luogo simbolo di Caserta, dal 1970 ai nostri giorni, riferimento non solo per diverse generazioni di casertani, ma per i turisti, per i tanti militari in città e per i cittadini e i professionisti del centro storico e non solo. Ricordo ancora le partite a calcio con lui: si univa al mio gruppo di amici per un momento di svago, che con la sua presenza diventava sempre occasione di sorrisi e di piacevole condivisione”. Così il sindaco Carlo Marino lo ha voluto ricordare. Ma, ovviamente, a ricordarlo è soprattutto la sua famiglia, anche quella lavorativa. “Raffaele, O’ Masto, è stato un pezzo di storia di Caserta, ed è stato un uomo e un lavoratore straordinario, capace di mantenere viva la sua passione trasmettendola ai propri figli Gerardo e Anna.