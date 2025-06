CASERTA – CURTI Chiara Esposito rientra a Curti dopo la brillante affermazione a Miss Mondo in India. La parole di gratitudine per la famiglia e per l’Italia

Caserta – Curti E’ rientrata ieri mattina alla sua Curti la ventiduenne Chiara Esposito, di ritorno da Hyderabad (capitale dello stato indiano di Telangana) dove ha rappresentato l’Italia alla 72^ edizione di Miss Mondo.

La giovane era partita agli inizi di maggio per partecipare all’affermato contest intercontinentale di bellezza, istituito nel 1951, accompagnata dai saluti e dagli auguri dei suoi concittadini e dell’amministrazione comunale curtese, che la riceveva nell’aula consigliare in segno di apprezzamento alla vigilia di lasciare l’Italia.

Il concorso si è concluso con la finale il 31 maggio, dopo tre settime di saggi diversi a cui sono state sottoposte le concorrenti provenienti da 108 paesi del mondo, ed è risultata vincitrice la ventunenne Opal Sucheta Chuangsri dalla Thailandia (nella foto a lato),

L’impegnativa selezione si è articolata sulle prove di:

Beauty with a Purpose (ogni concorrente presenta un progetto umanitario o sociale che ha sviluppato e realizzato nel proprio Paese);

Talent (le concorrenti mostrano le loro abilità artistiche, che possono includere canto, ballo, musica, recitazione, pittura, o altre forme di espressione artistica);

Top Model (che valuta le capacità di sfilata e di posa fotografica delle concorrenti; di Sport/Fitness (le concorrenti dimostrano la loro forma fisica e le loro abilità sportive);

Head-to-Head Challenge (questa è una prova di dibattito e comunicazione, in cui le concorrenti presentano se stesse e le loro idee, rispondendo a domande in pubblico. La capacità di esprimersi chiaramente e con intelligenza è fondamentale);

Multimedia/Social Media Award (le concorrenti sono valutate anche per la loro presenza e interazione sui social media, e per la capacità di comunicare e coinvolgere il pubblico online);

Sfilate Tradizionali in Costume da Bagno e Abito da Sera (sebbene non siano più le uniche o le più importanti, le sfilate in costume da bagno e in abito da sera rimangono parte del processo di valutazione generale, contribuendo all’eleganza e al portamento complessivo).

La nostra connazionale, nella graduatoria finale, ha avuto un risultato di tutto riguardo, classificandosi nella top 20 mondiale – con il terzo posto nella prova Talent grazie a un’esibizione di danza – e nella top 5 d’Europa.

Al termine della manifestazione, Chiara Esposito ha rilasciato la seguente dichiarazione, che ne rivela una non comune maturità assieme ad una bellezza interiore in armonia con la sua bellezza esteriore.

“ITALIA, siamo tra le prime 20 al mondo!!! Top 5 in Europa. Top 3 nella categoria Talent. E con tutto il cuore dico: grazie! Sul palco di Miss Mondo, in una terra vibrante come l’India, ho vissuto qualcosa di ben più di un sogno: ho vissuto un’esperienza che mi ha trasformata. Ho avuto l’onore di rappresentare il mio Paese, portando non solo una corona, ma i valori in cui credo profondamente: autenticità, determinazione, gentilezza e resilienza. Il Talent Round è stato uno dei momenti più intensi e personali: salire su quel palco ed essere riconosciuta tra le prime 3 talenti al mondo è stato un dono incredibile che porterò con me per sempre. Ogni giorno è stato un viaggio attraverso culture, forza e legami profondi, circondata da donne straordinarie che, come me, sognano di fare la differenza. Conserverò per sempre ogni parola, ogni abbraccio, ogni sguardo pieno di luce. Grazie a chi ha creduto in me e mi ha sostenuta con amore e silenziosa forza. Al team di @missmondoitalia, che mi ha guidata con dedizione. Alla mia famiglia, le mie radici e la mia bussola. E un ringraziamento speciale all’India, per la sua spiritualità, la sua bellezza, la sua calorosa accoglienza e la sua indimenticabile gentilezza. Questa non è la fine, è solo l’inizio. Perché ogni sogno che si realizza apre la strada a nuovi orizzonti. E porterò l’Italia con me in ogni passo, in ogni sogno e in ogni nuova sfida. Con infinita gratitudine, La vostra Miss Mondo Italia”.

Ora, dopo che ha degnamente rappresentato l’Italia nel mondo, non resta che dire grazie a questo giovane talento casertano.