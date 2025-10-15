CASERTA. Donna precipita dal quinto piano nel rione Tescione: salvata miracolosamente dai fili stendipanni

Poteva essere una tragedia, ma…



CASERTA – Attimi di paura questa mattina al Rione Tescione, dove una donna di circa 40 anni è precipitata dal balcone di un palazzo, in circostanze ancora poco chiare. Secondo le prime ricostruzioni, la donna – di origine straniera – si trovava da diverse ore sulla balaustra di un’abitazione e aveva già destato l’attenzione dei residenti.

Ancora da accertare se si sia trattato di un tentativo di suicidio, di una caduta accidentale o, come ipotizzano alcuni testimoni, di una dinamica ancor più complessa: qualcuno avrebbe suggerito che la donna fosse stata chiusa sul balcone e abbia tentato di scappare calandosi, senza riuscirci.

Quel che è certo è che la donna è precipitata, ma la caduta si è trasformata in un vero e proprio miracolo. A rallentare il volo sono stati i fili degli stendipanni tesi tra un piano e l’altro dell’edificio, che hanno attutito l’impatto, spezzandosi uno dopo l’altro, fino a farla atterrare al suolo in condizioni meno gravi di quanto si potesse temere.

Secondo le testimonianze, la donna si sarebbe anche aggrappata a più fili durante la caduta, salvandosi la vita. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti di polizia municipale e un’ambulanza del 118, che ha trasportato la ferita all’ospedale di Caserta.

Fortunatamente, le condizioni della donna non sarebbero gravi: si parla di alcune fratture, ma nessun rischio per la vita. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.