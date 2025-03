CASERTA. Poliziotti feriti dai ladri nel colpo alla Deutsche Bank. Il sindacato SIULP alza la voce sul ministro Piantedosi: UNA NOSTRA OPINIONE

Interviene il nostro collaboratore Pasquale Manzo

Caserta (pm) – Come abbiamo dato notizia stamattina (qui) , è stata una notte movimentata per gli uomini della Questura. Intorno alle 4 una pattuglia delle Volanti interveniva per un allarme alla Deutsche Bank di via G.M. Bosco, dove una banda di scassinatori ne aveva appena sradicata e stava trasportando via la cassa bancomat. Accortisi dell’arrivo delle forze dell’ordine, abbandonando la refurtiva, i malviventi scappavano a bordo dell’autovettura utilizzata per arrivare sul posto, una Audi nera. Circostanza questa che fa ipotizzare che possa trattarsi della c.d. banda dell’Audi nera che da tempo mette a segno colpi in provincia. Il veicolo, inseguito dagli agenti lungo via Botticelli, quando giungeva in via Settembrini trovava

una seconda volante arrivata di rincalzo con la quale si scontrava frontalmente. Nell’impatto due agenti restavano feriti, pare con fratture. Benché inseguiti a piedi, tanto che uno dei poliziotti riusciva a sfilare il passamontagna ad uno degli inseguiti, i malfattori riuscivano a raggiungere una macchina di complici e a darsi alla fuga. Come abbiamo già riferito, sono in corso le indagini per individuare i delinquenti. Gli agenti coinvolti nell’impatto, soccorsi presso l’ospedale cittadino, per fortuna non sono in gravi condizioni.

A seguito dell’episodio, il SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia), uno dei sindacati maggiori del personale della polizia, ha diffuso il comunicato stampa che pubblichiamo in calce a firma del segretario generale nazionale Felice Romano, peraltro nativo della provincia di Caserta.

Il documento pone, ancora una volta, il tema dell’adeguatezza degli organici delle forze dell’ordine in una realtà territoriale difficile come la nostra.

Tuttavia sarebbe utile interrogarsi, senza pregiudiziali ideologiche che fanno gridare all’autoritarismo di stato per ogni misura di polizia che viene introdotta, sulla adeguatezza degli strumenti giuridici esistenti per rispondere alla criminalità specie minore ed agli illeciti diffusi.

Manca del tutto una riflessione sulla necessità di rivalutare il ruolo dell’autorità di pubblica sicurezza che è il questore, affidandogli misure estese per la prevenzione e repressione tempestive delle condotte illegali più ricorrenti e più diffuse, senza che ogni cosa debba finire, come avviene ora, all’autorità giudiziaria con i suoi tempi necessariamente non brevi.

Nelle prime ore di stamane, a Caserta, dei malviventi hanno sradicato un bancomat da una banca in centro città. Grazie al pronto intervento delle uniche due Volante della Polizia di Stato in servizio ne è scaturito un inseguimento che si è concluso con un incidente che solo per puro caso non ha portato a tragiche conseguenze. I delinquenti, noti in zona come la banda dell’Audi nera, sono riusciti a scappare solo grazie all’intervento di un’auto di supporto. Ad un criminale, un poliziotto è riuscito a strappare il passamontagna: “Ancora degli eroi, ancora poliziotti protagonisti di gesti di incredibile coraggio e di eroica determinazione, ai quali rivolgo vicinanza e plauso per quanto fatto. Questi fatti confermano quanto sia importante aumentare il controllo del territorio. I malviventi sono scappati solamente perché una seconda auto era pronta a portarli via, mentre la nostra Volante, distrutta dopo l’incidente era l’unica in strada. E i nostri eroi, dopo lo spaventoso incidente, hanno trovato anche la forza di inseguirli a piedi”. Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggioritario del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico riguardo i fatti di stanotte a Caserta: “Sottolineo ancora quanto affermato dal Ministro dell’interno e dal Capo della Polizia nell’incontro di due giorni fa: si deve aumentare il controllo del territorio con maggiori pattuglie di volante. Ma proprio Caserta dimostra che la mancanza di personale è un problema cruciale: nonostante gli sforzi che come SIULP poniamo in essere da tempo, e che ad onor del vero hanno trovato seguito nell’operato del Questore, non si riesce ad aumentare il numero di pattuglie in strada perché mancano gli uomini a disposizione. Ci aspettiamo ora, appunto per la cronica carenza di organico, che le nostre richieste rappresentate a Piantedosi per una assunzione straordinaria di personale, trovi condivisione e copertura economica da parte del Governo”.

Roma, 22 Marzo 2025