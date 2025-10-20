CASERTA. Evade dai domiciliari, beccato in pieno centro con cacciaviti e armi da scasso: ATTESTATO

Il 48enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per evasione e possesso ingiustificato

CASERTA – L’uomo, sottoposto ai domiciliari, è stato sorpreso dai Carabinieri in via Unità Italiana a Caserta con cacciaviti e tronchesi.

Nella mattinata odierna, lunedì 20 ottobre 2025, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno tratto in arresto un 48enne residente a San Nicola la Strada, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Durante un servizio di controllo del territorio lungo le principali arterie cittadine, i Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in pubblica via, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari per la commissione di reati contro il patrimonio. Fermato alla guida della propria auto e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso – tra cui pinze, cacciaviti, tronchesi e guanti da lavoro – di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Il 48enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per evasione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Terminate le formalità di rito, è stato posto a disposizione della competente autorità giudiziaria, dalla quale verrà giudicato con rito direttissimo.