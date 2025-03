CASERTA. Evade dai domiciliari per visitare la REGGIA con la moglie: 40ENNE ARRESTATO

Alla vista dei carabinieri il 40enne ha tentato di fuggire

SAN NICOLA LA STRADA – Si è giustificato dicendo che voleva portare la moglie a visitare la Reggia di Caserta il 40enne, originario di Catania, in atto agli arresti domiciliari in Giugliano in Campania, che nella mattinata di ieri 03 marzo è stato arrestato, per evasione, dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta.

L’umo, in prossimità della villa comunale – largo rotonda di San Nicola La Strada, alla guida di un’autovettura Ford C Max, con accanto la moglie, alla vista della pattuglia dei carabinieri, ha provato ad allontanarsi aumentando la velocità.

Raggiunto e fermato per un controllo, ha dapprima riferito di essere alla guida di un’autovettura sprovvista di assicurazione e poi, vedendo che i militari stavano eseguendo approfonditi accertamenti, ha confessato di essere sottoposto agli arresti domiciliari e che si era arbitrariamente allontanato dal luogo della detenzione per visitare la Reggia di Caserta.

L’uomo stava scontando la pena di 3 anni, 4 mesi e 16 giorni perché colpito da un provvedimento, emesso dal Tribunale di Catania, che lo aveva ritenuto colpevole di furto e tentata estorsione. Da circa 20 giorni il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, gli aveva, invece, concesso gli arresti domiciliari.

L’arrestato è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.