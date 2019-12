CASERTA. Famila non si arrende: ricorso al consiglio di Stato per l’apertura della Lidl di via Borsellino

CASERTA (red.cro.) – Non si ferma la battaglia legale tra i proprietari dell’ipermercato Famila all’interno del centro Iperion, la Lidl Italia, i proprietari del terreno, i fratelli Vanacore, e il comune di Caserta. Dopo aver ricevuto il niet dal Tar Campania sulla richiesta dell’annullamento del permesso a costruire, rilasciato dall’amministrazione comunale, per la costruzione del nuovo punto della catena tedesca dei supermercati in blu, ricorso dichiarato inammissibile, La MIDA 3 srl, che gestisce il punto vendita Famila all’interno dell’Iperion, ha proposto un nuovo giudizio al Consiglio di Stato, richiedendo l’annullamento della sentenza del Tar, che ha dato ragione alla Lidl, al comune e ai proprietari del terreno, per poter riaprire la questione del permesso a costruire. La speranza dei gestori Famila casertano dovrebbe essere l’annullamento della decisione del Tar, che porterebbe al rinvio e quindi un nuovo giudizio sulla sospensione del permesso a costruire per la Lidl. La MIDA srl, che vede come suo amministratore Francesco Pomarico, è proprietario di Megamark, società che gestisce i punti vendita Famila, sia quello dell’Iperion, sia quello su viale Carlo III.