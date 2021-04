CASERTA – Fiamme nella notte in via Settembrini, all’esterno della “Cicchetteria”: una persona in corso di identificazione ha appiccato un incendio, danneggiando le tende da sole. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale. Nella stessa zona sono stati incendiati anche diversi cassonetti della spazzatura.