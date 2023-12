CASERTA. IL VIDEO LIVE. Corso Trieste: se non becchi una coltellata o una bottigliata, ti cade un albero in testa

CASERTA – Continuano a farsi sentire i danni del vento in tutta la provincia di Caserta. In questo caso parliamo del Capoluogo dove, a differenza di altri posti (e noi da tempo vi spieghiamo perché), sono gli alberi a crollare in strada.



Questo è quanto avvenuto questa sera lungo corso Trieste.



Come si vede dal video inviato da il nostro lettore al giornale, uno degli alberi che affaccia su corso Trieste, praticamente all’incrocio verso via Vico, è caduto, colpendo una pianta e delle luminarie natalizie.



Possiamo tranquillamente parlare di un colpo di fortuna perché, di sabato sera, che non ci fosse nessuno su una delle vie centrali di Caserta è davvero un caso.



Forse la morte di una strada storica come il corso ha salvato qualcuno.



Il verde pubblico di Caserta ormai pare essere utile all’amministrazione del sindaco Carlo Marino semplicemente per aggiudicare affidamenti (ovvero denaro pubblico) a dir poco discutibili, tipo il caso dell’imprenditore Pasquale Barbarano e l’ormai famigerato Paolo Barone, il 27enne di Casapesenna, a cui, nel luglio 2022, il comune di Caserta aveva consegnato la cura del verde pubblico, gratificando la sua impresa nata 4 mesi prima.