CASERTA. IL VIDEO. Tifoso del Napoli e fidanzata entrano nel bar e rubano le mance alla cameriera figlia del titolare

CASERTA – È bastato un attimo, un gesto fulmineo e studiato, per portare via non solo qualche spicciolo ma anche un pezzo di fiducia. È successo a Caserta, all’interno del bar pasticceria Dolce Nero, in via Amendola, dove due persone, un uomo e una donna, sono entrate come normali clienti e hanno rubato il contenitore delle mance dal bancone.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato il titolare dell’attività, Giovanni Munno, che ha deciso di condividere sui social il video delle telecamere di sorveglianza, rendendo visibile il volto e le azioni dei due autori del furto. Nelle immagini si vede chiaramente la coppia aggirarsi nel locale con apparente disinvoltura, poi il momento in cui appoggiano una busta sul bancone e, approfittando di un attimo di distrazione, l’uomo con la maglia bianca dedicata al Napoli e al culto di Madarona, con destrezza prende la latta con le mance nel sacchetto, allontanandosi subito dopo senza destare sospetti.

Pochi euro forse, ma con un peso simbolico ben più grande. “Quello non era solo un barattolo con delle monete – ha scritto il proprietario su Facebook – erano le mance che mia figlia aveva guadagnato con il suo impegno. Hanno portato via lavoro, rispetto e dignità. Quello che ogni giorno cerco di insegnare ai miei figli”.

Parole cariche di amarezza, ma anche di un’incredulità che racconta più di una semplice sottrazione: un gesto piccolo, ma profondamente offensivo, che colpisce l’anima di un’attività costruita con sacrificio e passione. Il titolare conclude il suo sfogo con una frase che è quasi una condanna morale: “Siete la vergogna di questa società”.